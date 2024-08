Benevento-Cavese, divieto di trasferta per i tifosi ospiti Intanto il club annuncia il centrocampista Vitale

Benevento-Cavese non avrà i tifosi blufoncè presenti allo stadio Vigorito. Il Prefetto di Benevento ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi ospiti residenti nella provincia di Salerno. Il match in programma lunedì 26 agosto ore 20.45 sarà con il settore ospiti vuoto.

Intanto, il club ha annunciato l'arrivo del centrocampista Gaetano Vitale. Nato a Castellammare di Stabia il 4 agosto 2001, Di Napoli potrà contare su un jolly. Reduce dall'esperienza dal 2018 al 2020 al Sorrento, dove diventa protagonista della promozione in Lega Pro, al termine della sua esperienza in rossonero saranno 55 le presenze con 5 reti. Viene acquistato dal Foggia, disputando con i pugliesi 30 gare e 2 gol, poi ancora Lega Pro con Seregno e Gubbio prima di tornare al Sorrento la scorsa stagione, 33 match e 4 reti.