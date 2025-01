Basket A2. Salerno Ponteggi '92, vittoria preziosissima contro le Foxes Giussano Le salernitane salgono al settimo posto con 14 punti dopo 15 partite

Vittoria di fondamentale importanza nella corsa salvezza per la Salerno Ponteggi ’92, che batte 71-74 le Foxes Giussano al PalaSilvestri-Itsvil Arena e respira tantissimo in classifica. Le granatine staccano Selargius, ko contro Sanga, e salgono al settimo posto con 14 punti dopo 15 partite, in attesa del completamento della giornata della Techfind Serie A2 femminile.

Gara equilibrata, non facile. Al pronti-via Foxes scatenate, 0-8 in partenza. Poi Oliveira ne indovina due di fila e riporta Salerno sotto. Sono trascorsi due minuti e mezzo che annunciano una partita sul filo del rasoio praticamente sempre. Valerio firma il sorpasso 11-10 a 3’ dal primo intervallo, realizzando due giocate importanti grazie anche all’assist al bacio di Oliveira. Francesca Diotti non è d’accordo, Giussano prova a tenere ma la difesa granata è arcigna. I liberi di

Yusuf segnano il 17-12 a pochi secondi dalla fine del periodo, che le lombarde sono brave a chiudere sotto di 3 grazie ancora a Diotti su scarico di Reani. Il secondo quarto si apre con Oliveira e Kirschenbaum a segno, Zanetti e Bernardi accorciano. L’uruguaiana è in palla, segna il 25-19, poi Giussano si rifà sotto con Crippa. Splendida l’azione del 27-23 di Oliveira sotto canestro con un passante al bacio di Valerio a metà quarto. Entra bene anche Scala. Szajtauer dalla

lunetta fa 29-24. Lussignoli centra la tripla e tiene le Foxes a contatto. Pareggio ospite con la 20, un po’ di defaillances per le granatine che con Kirschenbaum trovano almeno freddezza dalla lunetta a due e mezzo dall’intervallo. La sudamericana trova ottimi spunti ma le ospiti non escono affatto dalla partita. Dopo 20’ è 38-34. Bernardi apre il terzo periodo da protagonista e realizza pari da sola, fallendo il libero del possibile sorpasso. Grande equilibrio, la tripla di De Mitri prova a spezzarlo a 6’ dalla mezzora, però una leggerezza di Oliveira regala a Lussignoli il -1. Giussano, con cattiveria e intelligenza, a 3’:30” da fine periodo prova l’allungo (46-52) e Di Lorenzo si arrabbia. Salerno rosicchia con pazienza e viene premiata col talento di Valerio: bomba del 57-54 esattamente allo scoccare della mezzora. Due minuti con le retine immacolate ad inizio ultimo quarto, poi Bernardi e Valerio si esibiscono bene da tre. Diotti pure, 60-59 con 6’ da giocare. Punto a punto. A 3 e mezzo dalla fine, Oliveira infila la specialità della casa dalla distanza e fa 68-64. Non è scintilla utile, un minuto dopo è parità. La sfida è a chi ha i denti più aguzzi in difesa. Valerio in sospensione a 60” dalla sirena riporta Salerno avanti: De Mitri è lucidissima dalla linea della carità a 16 secondi dalla

fine per il +4 (72-68) che non lascia tranquilli. Szajtauer pesca la tripla, poi Oliveira realizza i liberi del 74-71 che chiudono la pratica.

Il commento di coach Di Lorenzo a fine partita: “Sapevamo che sarebbe stata dura, Giussano veniva da un periodo positivo ed è squadra grintosa con tanti talenti giovani in ogni posizione del campo, venivamo dalla sconfitta di Milano che moralmente ci aveva buttato giù. La paura era che alcuni fantasmi potessero ripresentarsi e invece abbiamo avuto una buona reazione in momenti di difficoltà che hanno portato anche ad equilibri a volte non provate con cambi difensivi che sono serviti a portare a casa una vittoria importantissima. La mia filosofia è ormai chiara: se tutte tocchiamo palla, tutte siamo importanti. Siamo soddisfattissimi, avanti così senza distrarci”.



TABELLINO - SALERNO PONTEGGI ’92-FOXES GIUSSANO (17-14; 38-34; 57-54)

SALERNO: Oliveira 24, Naddeo ne, Valerio 19, Orchi, Scala 4, De Mitri 9, Tagliaferri ne, Esposito ne, Kirschenbaum 13, Yusuf 5, Scolpini ne, Vitali. Coach: Di Lorenzo.

Tiri da 2: 17-37; Tiri da 3: 9-24; Tiri liberi: 13-18; Rimbalzi: 29 (6-23, Valerio 7); Assist 14 (Valerio 6); Palle recuperate 15 (Valerio 5); Palle perse 17 (Oliveira 4).

GIUSSANO: Ramon, Reani 6, F. Diotti 21, Lussignoli 15, Colico, Zanetti 7, Crippa 4, Bernardi 10, Szajtauer 8, Fossati ne, Pirozzi. Coach: M. Diotti.

Tiri da 2: 19-33; Tiri da 3: 7-17; Tiri liberi: 12-18; Rimbalzi: 36 (5-31, Szajtauer-Reani 8); Assist 15 (Reani 6); Palle recuperate 8 (Lussignoli 3); Palle perse 23 (Bernardi 5).

Arbitri: Guarino-Manganiello