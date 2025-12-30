Dario Socci conquista a Bangkok il titolo WBO Oriental Middleweight Prestigioso trionfo per il pugile salernitano

Ancora una volta il pugile Dario Socci sale sul gradino più alto del podio: è successo al World Siam Stadium di Bangkok lo scorso 27 dicembre quando il pugile professionista salernitano si è aggiudicato il titolo WBO Oriental Middleweight, il riconoscimento più alto nella categoria dei pesi medi in Asia.

Dario Socci ha avuto la meglio sul forte 28enne Rattawut Thongaram, ex kickboxer transitato al pugilato e soprattutto beniamino del pubblico di casa. Questo però non ha minimamente condizionato il pugile salernitano che ha battuto il thailandese in tre round.

Per Socci il match è cominciato in salita: mentre era alla ricerca della giusta distanza Rattawut Thongaram ha cercato in tutti i mondi di metterlo in difficoltà, mettendo a segno i suoi colpi.

La musica però è cambiata alla ripresa del secondo round quando il pugile salernitano ha accorciato le distanze con pressione ed è riuscito a penetrare la difesa dell’avversario con colpi diritti. Una tattica che ha portato Dario Socci a cambiare il destino dell’incontro con un colpo che ha spaccato il sopracciglio al thailandese.

La mossa decisiva, però, è avvenuta nel terzo e decisivo round, con Socci che ha aumentato l’intensità dei colpi su Rattawut Thongaram fino a mandarlo al tappeto con un preciso montante al fegato. Il conteggio dell’arbitro ha consentito all’avversario di riprendere di nuovo il match ma è durato davvero poco: pochi minuti e Socci ha sferrato un nuovo colpo con le stesse modalità che hanno rimandato al tappeto Rattawut Thongaram, costringendo a quel punto l’arbitro a sancire il KO tecnico definitivo.

Con questo incontro Dario Socci ha conquistato la cintura titolo WBO Oriental Middleweight, chiudendo alla grande il 2025 e rappresentando ancora una volta Salerno nel mondo.