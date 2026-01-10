Vincenzo Demasi rieletto Presidente dell’Automobile Club Salerno Guiderà l’Ente fino al 2030, eletti anche vice e consiglieri

Vincenzo Demasi è stato confermato nella carica di Presidente dell’Automobile Club Salerno per i prossimi quattro anni e guiderà l’Ente fino al 2030. Vice Presidente dell’Ente è stato eletto Aniello Miranda. Completano la squadra i consiglieri Vincenzo Barbato, Vincenzo Cerrato e Gianfranco Sacco.

Vincenzo Demasi, nato a Nocera Superiore, laurea in Ingegneria elettronica, è stato Consigliere comunale al Comune di Salerno e Parlamentare della Repubblica ricoprendo numerosi incarichi. Amante dello sport e dell’automobilismo in particolare, Demasi ha ricoperto diversi ruoli nell’ambito della Federazione Sportiva ACI CSAI come assistente al Direttore di gara dell’autodromo di Vallelunga e di gare di velocità in salita organizzate dall’Automobile Club Salerno. E’ alla guida dell’Aci Salerno dal 2018. Sotto la sua presidenza l’Automobile Club Salerno ha incrementato in maniera sensibile il numero dei Soci passando dai 13.452 fino ad arrivare agli attuali 26.683 Soci, ha sviluppato notevolmente le proprie attività nel campo della educazione e sicurezza stradale, dello sport automobilistica e della valorizzazione delle auto storiche, in campo assicurativo, è sempre più presente nel tessuto sociale e istituzionale della provincia salernitana, incrementando anche il numero e la qualità dei servizi delle Delegazioni, delle Agenzie Sara Assicurazioni, dei Centri Delegati Aci Global per il Soccorso Stradale, delle Autoscuole del Network Aci Ready2go.

Aniello Miranda, di Nocera Inferiore, libero professionista. Laurea in Economia e Commercio, Dottore Commercialista e Revisore legale con oltre trent’anni di esperienza. Appassionato di motori, titolare di licenza di pilota privato di aeromobili da turismo e velivoli VDS, patente nautica per imbarcazioni a vela e a motore.

Vincenzo Barbato, di Nocera Inferiore, noto e stimato avvocato Cassazionista. E’ stato Vice Pretore presso l’allora Pretura di Nocera Inferiore svolgendo in prevalenza attività nel settore penale, ha collaborato con l’Università di Salerno. E’ stato per diversi anni componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno.

Vincenzo Cerrato, di Sarno, libero professionista dedito alla formazione commerciale dal 1986 e formatore-insegnante di tecniche di vendita. E’ molto impegnato nel sociale e soprattutto nella tutela degli ultimi e nella promozione e valorizzazione delle attività sul territorio.

Gianfranco Sacco, di Salerno, vanta un lungo curriculum nell’attività di formazione di allievi e di formatori nel campo della progettazione e coordinamento di attività didattiche, nelle politiche di marketing, nell’analisi dei bisogni e nella docenza presso l’Ente Scuola Edile di Salerno. Appassionato di auto storiche, sport automobilistico, motociclismo e nautica.