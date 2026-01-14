Pallamano A1. Jomi Salerno, prima in casa del 2026 contro Teramo Le salernitane vanno a caccia di continuità

La Jomi Salerno torna in campo per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A1 femminile. Sabato, con fischio d’inizio fissato alle ore 18, le campane affronteranno Teramo in una gara da non sottovalutare. La formazione salernitana arriva all’appuntamento dopo le vittorie ottenute contro Mezzocorona e Leno, due partite combattute che hanno permesso alla Jomi di conquistare punti importanti grazie a maturità e determinazione nei momenti decisivi. Quella di sabato sarà inoltre la prima gara casalinga del 2026: la Jomi tornerà a giocare alla Palestra Palumbo, potendo contare sul sostegno del proprio pubblico. Teramo occupa attualmente il sesto posto in classifica con 12 punti ed è reduce dalla sconfitta esterna contro il Cellini Padova, un risultato che spingerà la formazione abruzzese ad affrontare la trasferta di Salerno con grande attenzione. Per la Jomi Salerno l’obiettivo sarà approcciare il match con la giusta attenzione, per dare continuità ai risultati e iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno davanti ai propri tifosi.