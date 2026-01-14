Pallamano. Genea Lanzara, sabato c'è il derby contro Benevento Il 2026 si apre con grandi aspettative per i salernitani

Dopo un avvio di stagione entusiasmante, la Genea Lanzara è pronta a tornare in campo nella prima partita ufficiale del 2026. Sabato 17 Gennaio, con fischio d’inizio fissato alle ore 20.30, i rossoblù affronteranno il Benevento tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo, in un match che si preannuncia intenso e ricco di significati.

La squadra allenata da coach Nicolas Balogh si presenta all’appuntamento forte di un percorso finora impeccabile: tre vittorie in tre gare, che valgono il primato solitario in classifica e certificano il grande lavoro svolto dal gruppo sotto il profilo tecnico, fisico e mentale. Un avvio definibile senza mezzi termini come un vero e proprio acuto, capace di dare entusiasmo all’ambiente e confermare le ambizioni della società.

La Genea Lanzara ha dimostrato fin dalle prime uscite compattezza, profondità di rosa e una chiara identità di gioco, elementi che hanno permesso ai salernitani di imporsi con autorità contro avversari di valore. Il mix di giovani talenti sta producendo risultati concreti, frutto di un progetto solido e di una mentalità vincente che la squadra intende continuare ad alimentare.

La sfida contro il Benevento rappresenta dunque un banco di prova importante per testare ulteriormente la maturità del gruppo e dare continuità al trend positivo. L’obiettivo è chiaro: proseguire la striscia vincente, difendere il primato e regalare una grande prestazione al pubblico di casa, che avrà un ruolo fondamentale nel sostenere la squadra in questo primo impegno del nuovo anno.

Il 2026 si apre quindi con grandi aspettative per la Genea Lanzara, chiamata a confermare quanto di buono costruito finora. Intensità, spirito di sacrificio e gioco di squadra saranno ancora una volta le chiavi per affrontare una stagione che si preannuncia lunga e combattuta, con la volontà di restare protagonisti fino all’ultimo.

L’appuntamento è fissato: Sabato 17 Gennaio, ore 20.30, Palestra Caporale Palumbo. La Genea Lanzara riparte da qui, con la stessa fame di vittorie e la determinazione che l’hanno portata in vetta alla classifica.