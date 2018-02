Domani Salerno Basket ’92 in campo a Castellammare Parte la fase a orologio. L’U20 giocherà spareggio contro Ancona

Dopo la qualificazione alle final four di Coppa Campania, il Salerno Basket '92 è pronto a tornare sul parquet per le sfide del campionato di Serie B femminile. Parte domani – sabato 24 febbraio - la fase a orologio, con le granatine impegnate in trasferta alle 19 presso la tendostruttura Severi di Castellammare contro le padrone di casa della Banca Stabiese. Proprio le avversarie estromesse lo scorso weekend dalla competizione regionale.

Una sfida importante all'orizzonte per la compagine di coach Dello Iacono, che ripartirà dai 16 punti conquistati nella regular season ed affronterà in trasferta le tre compagini che l'hanno preceduta in classifica, in casa quelle che sono arrivate dietro. Alla fine sarà stabilita la griglia finale per l'accesso ai playoff. Salerno è però attardata e l'obiettivo si è fatto progressivamente più difficile da raggiungere. C'è da fare bella, figura, comunque. Il tecnico granata ritroverà a disposizione la lunga Flavia Fontana, che in settimana ha ripreso ad allenarsi ed ha recuperato dall'infortunio. Un rientro importante, anche alla luce della recente cessione in prestito di Alice Ceccardi alla Givova Ladies Scafati. Dirigeranno l'incontro di sabato a Castellammare due fischietti irpini, i signori Simone Argenio di Mercogliano e Fabio Dell'Infante di Ariano Irpino.

Infine, una notizia riguardante la compagine Under20 del Salerno Basket '92, che dovrà giocare lo spareggio per l'accesso alle fase interzona: le granatine dovranno vedersela contro le pari età dell'Ancona il prossimo 5 marzo sul neutro di Ferentino. L'anno scorso Salerno riuscì ad arrivare addirittura alle Final Eight Scudetto Nazionali.

