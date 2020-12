Caso Cosenza, la Salernitana aspetta con fiducia la decisione Per la società granata le prime indicazioni arrivate dal Giudice Sportivo sono confortanti

Sul campo il gol di Tutino ha fatto calare i titoli di coda su Cosenza-Salernitana. Fuori dal rettangolo verde la battaglia legale è appena iniziata: dopo aver preannunciato reclamo, entro la mezzanotte di oggi la società calabrese presenterà il ricorso, chiedendo la ripetizione del match per un presunto errore tecnico dell'arbitro commesso al momento dell'ingresso in campo di Ba. La Salernitana, dal canto suo, è tranquilla e certa che nei prossimi giorni il Giudice Sportivo ufficializzerà il successo conquistato sul campo. Il Cosenza, infatti, è già stato multato per aver utilizzato più di tre interruzioni per effettuare le sostituzioni. E la squalifica di Ba è stata confermata. Aspetti giudicati positivamente dalla Salernitana che intanto lavora in vista del match con il Cittadella.