Accolsero il bus della Salernitana, niente Daspo per 5 tifosi Archiviato il procedimento amministrativo avviato in seguito al match con lo Spezia

Archiviato il procedimento amministrativo avviato dalla Questura di Salerno nei confronti di cinque ultras della Salernitana per i quali era stato richiesto il Daspo. L’iter era scattato in seguito ai fatti avvenuti lo scorso 31 luglio quando circa 200 tifosi accolsero con bandiere e fumogeni il pullman della Salernitana dinanzi allo stadio Arechi prima del match contro lo Spezia, decisivo per centrare i play-off (sfumati in seguito al ko casalingo con i liguri). Per cinque tifosi la Questura di Salerno aveva avviato il procedimento amministrativo per l’irrogazione del Daspo. I sostenitori, assistiti dall’avvocato Ciro Romano, prima dell’odierna comunicazione avevano provveduto a presentare memorie difensive con le quali chiarivano la propria posizione. Oggi la Questura di Salerno ha comunicato che il procedimento è stato archiviato in virtù dell’attuale emergenza sanitaria che non prevede la partecipazione del pubblico in occasione delle partite di calcio. Una notizia accolta con soddisfazione e gioia negli ambienti del tifo granata.