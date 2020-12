Salernitana, rifinitura e poi Castori: testa al Cittadella È il programma delle prossime ore per i granata, impegnati sabato tra le mura amiche

Allenamento pomeridiano per la Salernitana. Fase di attivazione a secco, lavoro tattico e finale con due tempi da quindici minuti a tutto campo per gli uomini di Fabrizio Castori. Domani sarà tempo di rifinitura per il Cavalluccio Marino, che si ritroverà già alle 9.30 per l'ultima seduta alla vigilia del match con il Cittadella, in programma sabato (calcio d'inizio alle 14) allo stadio Arechi. Dall'ultimo report non emergono novità particolari tra campo e infermeria. Alle 11.15 è prevista la conferenza stampa di presentazione della prossima gara con Castori protagonista. La Salernitana andrà a caccia di ulteriori conferme tra le mura amiche dopo la vittoria (sub iudice) con il Cosenza. La sfida con i veneti sarà diretta da Alessandro Prontera: bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta per la Salernitana con il fischietto della sezione di Bologna, un successo, un pareggio e un ko per il Cittadella.