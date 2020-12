Salernitana-Cittadella, Castori: «Cliente molto difficile» Sul caso Cosenza: «Non ci fa né caldo né freddo». Intanto Karo è guarito dal Covid

Non lo considera un banco di prova ma Fabrizio Castori sa bene che un successo contro il Cittadella consentirebbe alla Salernitana di fare un passo in avanti importante e di difendere il primato solitario - ricorso permettendo – conquistato a Cosenza. «Di banchi di prova ce ne sono ogni settimana. Il Cittadella – ha spiegato il tecnico in conferenza stampa - è forte, gioca insieme da tanti anni, è una formazione collaudata, ha automatismi e filosofia di gioco rodata. Insomma è un cliente difficile da affrontare e ci vorrà la migliore Salernitana per venirne a capo. Il Cittadella dà fastidio di per sé perché gioca a memoria. Abbiamo trovato il trequartista di fronte anche altre volte, ci sono le contromosse per poterlo quantomeno marcare, non dico annientare. La società ha competenza, la rispetto molto, sono maestri in categoria perché pur cambiando ogni anno e pescando dalle categorie inferiori si ripropone ad altissimi livelli. Anche a me piace dare una linea di pensiero alla squadra che vada bene a prescindere dal modulo».

Tatticamente la Salernitana potrebbe confermare il modulo utilizzato in Calabria. «Il campo dice che abbiamo fatto un'ottima partita e ci può stare. La duttilità può essere una risorsa. Abbiamo lavorato tutto il ritiro sul 3-5-2, ho sempre detto che dobbiamo avere un paio di moduli su cui lavorare, questa duttilità tattica deve rappresentare una risorsa. L'abbiamo tirata fuori a Cosenza, si è fatto bene. Ma più che pensare ai moduli, dobbiamo essere bravi a gestire le distanze, essere aggressivi. Il ricorso? Non ci fa né caldo né freddo. Loro giocano in 12 e fanno anche ricorso, non ne voglio nemmeno parlare perché non esiste».

Rispetto alla sfida del Marulla il tecnico avrà a disposizione Aya e Antonucci ma dovrà fare a meno di Schiavone. «Stamattina si è allenato con la squadra. Aveva un dolore e sinceramente se un calciatore non sta bene preferiscono non convocarlo. Gondo? Ha recuperato, è guarito. Avrà bisogno di un po' di tempo per essere al cento per cento. Fisicamente è forte, deve lavorare e piano piano si mettere a posto». La Salernitana, inoltre, ha comunicato che il difensore Antreas Karo è risultato negativo al tampone Covid-19 e che quindi si sottoporrà nei prossimi giorni a visite mediche così come previsto dal protocollo.