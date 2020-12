Paura durante Ascoli-Pescara, ambulanza sul terreno di gioco Brutto infortunio per Sabiri che poi si è ripreso. E sul campo Breda batte il maestro Rossi

Roberto Breda si aggiudica la sfida degli esordienti contro il suo maestro Delio Rossi. I due tecnici, entrambi alla prima sulle panchine di Pescara ed Ascoli, si sono ritrovati subito contro nell’anticipo della decima giornata. Al Del Duca gli adriatici si sono imposti 2-0 grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Galano su rigore e da Ceter Valencia. Con i tre punti il Pescara ha abbondato l’ultimo posto in classifica, superando Cremonese, Virtus Entella e Ascoli.

Paura al 20’ della ripresa quando il trequartista Sabiri - in estate vicinissimo all’approdo alla Salernitana via Lazio - è rimasto coinvolto in un durissimo scontro di gioco. Il tedesco di origini nel cadere a terra ha preso una botta alla testa ed ha perso i sensi. I giocatori delle due squadre hanno immediatamente chiesto l’intervento dei medici che, a loro volta, hanno fatto immediatamente entrare in campo l’ambulanza. Fortunatamente dopo qualche istante l’atleta ha ripreso i sensi ed è uscito in barella cosciente. Sabiri è stato comunque trasportato in ospedale a scopo precauzionale per svolgere gli accertamenti del caso.