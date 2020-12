Salernitana-Cittadella 1-0, Venturato: «Sconfitta immeritata» «Salernitana squadra compatta e che può giocarsi anche la serie A diretta»

Mastica amaro Roberto Venturato per il ko subito dal Cittadella a Salerno. Il tecnico dei veneti giudica positivamente la prova disputata dai suoi ragazzi e, dopo il 90esimo, recrimina per un presunto penalty non concesso. «Credo che dal punto di vista generale abbiamo fatto qualcosa in più noi», l'analisi del tecnico del Cittadella. «C'era anche un calcio di rigore che non è stato concesso per fallo di mano di Gyomber, c’è stata un’occasione per Gargiulo. Complessivamente abbiamo concesso poco alla Salernitana. Abbiamo solo commesso una grave ingenuità sul gol lasciando spazio a Bogdan che ha segnato. Mi dispiace per i ragazzi perché abbiamo fatto una prestazione importante». E sulla Salernitana: «Sicuramente è una squadra che ha compattezza di gruppo e questo è un valore importante in un campionato lungo e difficile come quello che affrontiamo, può competere per giocarsi anche la serie A diretta. Noi, però, siamo sempre stati dentro la metà campo avversaria e non gli abbiamo concesso. Il pari sarebbe stato più giusto, non mi pare che la Salernitana abbia strameritato la vittoria».