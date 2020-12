Salernitana-Cittadella 1-0, Bogdan: «È il gol più importante» Il difensore: «Lo dedico a mio padre che è il mio allenatore, felice per il primo posto»

«È il gol più importante della mia carriera». Luka Bogdan è al settimo cielo per il gol vittoria messo a segno contro il Cittadella. «Cicerelli mi ha messo un buon pallone, io sono andato a saltare e sono riuscito a far gol», ha detto il difensore della Salernitana. «Sono contento perché abbiamo preso tre punti importanti. Abbiamo giocato un ottimo match in difesa, subendo davvero poco. In generale questa partita non era assolutamente semplice per noi. Sapevamo che loro erano una squadra ostica ma siamo riusciti a difenderci con ordine. Stiamo lavorando molto in settimana questa è stata una partita maschia ovviamente essendo primi in classifica ogni avversario vorrà batterci». Una prova arricchita da un gol che vale tanto in termini di classifica. «Sono contento per la rete, la dedico a mio padre che mi ha allenato sin da bambino. Ci sentiamo sempre prima delle partite e mi dice di partire in terzo tempo ogni volta che parte il calcio d’angolo. Sono davvero molto felice. Anche perché ero arrivato in ritardo a Salerno, poi mi sono fatto male ed ho avuto due settimane di stop. Il mister ci dice sempre che ognuno di noi è potenzialmente titolare, spero di migliorare sempre più».