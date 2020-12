Salernitana, il Cosenza non molla e valuta un altro ricorso La società calabrese potrebbe impugnare la decisione del Giudice Sportivo

La Salernitana si è messa alle spalle un sabato indimenticabile. Nel giro di poche ore, infatti, i granata hanno conquistato sei punti in classifica, grazie ai quali il cavalluccio marino è balzato nuovamente al comando. Prima di scendere in campo contro il Cittadella, infatti, il Giudice Sportivo aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Cosenza, omologando il successo conquistato dalla Salernitana al “Marulla”. L'avvocato Emilio Battaglia, dopo aver letto i documenti stilati da arbitro e quarto uomo, ha stabilito che l'operato dei due fosse corretto. Nessun errore tecnico, dunque, e ricorso dichiarato inammissibile. Decisione che, naturalmente, non ha lasciato soddisfatto il Cosenza, intenzionato ad andare fino in fondo. L'avvocato dei calabresi, infatti, ha preannunciato un nuovo reclamo, richiedendo gli atti sulla base dei quali si è pronunciato il Giudice Sportivo. Soltanto dopo aver letto i documenti, il club rossoblu deciderà se ricorrere alla Corte Sportiva d'Appello. Istanza che potrà essere presentata al massimo entro una settimana dalla decisione del Giudice Sportivo. Nel frattempo la Salernitana si gode il primato conquistato sul campo e da domani inizierà a pensare alla difficile trasferta in casa del Brescia. Castori ha concesso un giorno di riposo ai suoi calciatori che si ritroveranno in campo domani pomeriggio per riprendere gli allenamenti.