Salernitana, difesa bunker: è la migliore d'Italia Con sette reti subite i granata hanno fatto meglio anche di Juventus e Milan

Fabrizio Castori qualche settimana fa spiegò che quando il portiere para e l'attaccante segna, la squadra vince. Ma dietro il primato solitario della Salernitana c'è soprattutto una solidità difensiva che migliora di partita in partita. Dopo dieci giornate di campionato, infatti, la formazione granata può vantare la miglior retroguardia tra serie A e serie B. Con sole sette reti incassate, la Salernitana ha fatto meglio anche di Juventus e Milan che hanno subito rispettivamente otto e nove gol. Un bunker su cui il cavalluccio marino sta costruendo i suoi successi e che deve molto allo stato di grazie di Belec, portiere che si sta rivelando protagonista assoluto in questo avvio di stagione. L'estremo difensore arrivato dalla Sampdoria, dopo l'errore commesso a Verona, si è riscattato alla grande, risultando sempre più decisivo. Sicurezza trasmessa anche ai compagni di reparto che, a prescindere dallo schema utilizzato, sono riusciti a tenere gli avversari lontano dalla porta granata. Nelle ultime due giornate contro Cosenza e Cittadella, con la difesa a tre, la Salernitana è rimasta imbattuta. Un rendimento che è alla base del primato conquistato da Tutino & co. che, intanto, oggi pomeriggio torneranno in campo per iniziare a preparare la sfida contro il Brescia.