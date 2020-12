Salernitana, l'infermeria è piena: in cinque ancora ai box Micai ha un'infiammazione alla spalla destra, out anche Lopez, Lombardi, Veseli e Schiavone

La speranza di Castori era di poter liberare qualche casella dalla lista degli infortunati. Ma alla ripresa della preparazione, il tecnico della Salernitana non ha ricevuto buone notizie. Nel primo giorno di allenamenti, infatti, Lopez, Lombardi, Veseli e Schiavone hanno lavorato ancora a parte, alternando un po' di fisioterapia al lavoro differenziato. La lista degli indisponibili, tra l'altro, si è addirittura allungata: ai quattro calciatori già ai box contro il Cittadella si è aggiunto anche Micai che è alle prese con un'infiammazione alla spalla destra. Il portiere, in ogni caso, non rientra nei piani della società e sta vivendo da separato in casa questa prima parte di stagione. Castori ha dovuto fare di necessità virtù ma spera di recuperare qualche pedina in vista della trasferta di Brescia. Tuttavia il tecnico del cavalluccio marino potrebbe confermare gran parte degli uomini schierati nell'ultimo match. Sabato pomeriggio al Rigamonti, inoltre, i granata si troveranno di fronte una squadra rivoluzionata dopo l'esonero di Lopez.