Salernitana, su 696 torna Granatissimi: ospite Giacomo Tedesco Appuntamento a partire dalle 21 sul canale 696 del digitale terrestre o in streaming

Primato storico per i granata. Torna puntuale stasera alle 21 l'appuntamento settimanale con Granatissimi, la trasmissione dedicata al mondo della Salernitana. In studio con Carla Polverino, i nostri opinionisti Tommaso D'Angelo e Peppe Iannicelli. In collegamento Skype: l'ex centrocampista granata Giacomo Tedesco e il giornalista del quotidiano "La Città" Dario Cioffi. Riflettori puntati sul successo casalingo contro il Cittadella. Come sempre, ampio spazio alle voci dei protagonisti del match e alle impressioni dei tifosi. Ma anche alle vicende societarie granata.

