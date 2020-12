Brescia-Salernitana, Castori conferma la "squadra che vince" Al Rigamonti i granata proveranno a difendere il primato solitario. Le probabili formazioni

"Squadra che vince, non si cambia". Fabrizio Castori sembra pensarla così e anche questo pomeriggio (ore 14) a Brescia confermerà l'undici schierato nelle ultime due uscite di campionato con Cosenza e Cittadella. Il tecnico della Salernitana va avanti con il 3-5-2, ripartendo dagli uomini utilizzati sette giorni fa all'Arechi. Davanti a Belec, in difesa Mantovani ha vinto il ballottaggio con Aya e farà parte del terzetto difensivo con Gyomber e Bogdan. In mediana Di Tacchio detterà i tempi con Dziczek e Anderson nel ruolo di mezzala; Casasola sarà l'esterno di sinistra e Kupisz agirà sulla corsia opposta. In avanti conferma per il tandem Tutino-Djuric.

BRESCIA-SALERNITANA

(stadio Rigamonti – ore 14)

BRESCIA (4-3-3): Jororen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Dessena Van de Looi, Jagiello; Spalek, Torregrossa, Ragusa. In panchina: Kotnik, Mangraviti, Verzeni, Ghezzi, Labojko, Bjarnason, Zmhral, Ayè. Allenatore: Dionigi.

SALERNITANA: (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Dziczek, Di Tacchio, Anderson, Casasola; Tutino, Djuric. In panchina: Adamonis, Aya, Baraye, Lopez, Capezzi, Iannoni, Antonucci, Barone, Cicerelli, Gondo, Giannetti. Allenatore: Castori.

ARBITRO: Aureliano di Bologna (assistenti Sechi e Ruggieri – IV uomo: Gariglio)