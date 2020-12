Corini positivo al Covid, Lecce a Salerno senza allenatore Domani nuovo ciclo di tamponi nel ritiro campano per i giallorossi

Sono ore di apprensione in casa Lecce. La squadra salentina, che domani sera sarà affronterà la Salernitana allo stadio Arechi, ha da poco appreso della positività al Coronavirus del suo allenatore Eugenio Corini che, naturalmente, non partirà per la Campania. Domani mattina tutti i componenti del gruppo squadra effettueranno un nuovo ciclo di tamponi nel ritiro di Salerno, al fine di escludere qualsiasi rischio. A guidare i giallorossi in panchina domani sarà l'allenatore in seconda Salvatore Lanna. Di seguito la nota pubblicata dal Lecce sul suo sito ufficiale.

«L'.U.S. Lecce comunica che, a seguito dell’ultimo ciclo di test molecolari e sierologici effettuati nella giornata di ieri, il tecnico Eugenio Corini è risultato positivo al Covid-19. L’allenatore è stato immediatamente isolato e sono state attivate tutte le procedure previste dalle vigenti normative e protocolli sanitari. Il gruppo squadra si sottoporrà ad un ulteriore ciclo di tamponi, nel ritiro di Salerno, domani mattina».

Il Lecce, tra l'altro, in extremis dovrà fare a meno anche del difensore Kastriot Dermaku che, inzialmente, era stato inserito nella lista dei convocati ma che è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un risentimento muscolare. «Il calciatore Kastriot Dermaku, inizialmente inserito nella lista dei convocati per la gara di Salerno, non è partito con il gruppo. Il difensore al termine della seduta di rifinitura ha riferito allo staff medico di un fastidio muscolare ai flessori della coscia destra, motivo per il quale, in via precauzionale, non prenderà parte alla trasferta. Si specifica che la problematica odierna non ha alcuna correlazione con quella che ha costretto il calciatore ad uscire anzitempo nelle gare con Cosenza e Frosinone».