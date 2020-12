Salernitana-Lecce, Castori: «Evitiamo gli errori di Brescia» L'allenatore dei granata: «Affrontiamo una delle grandi di questo campionato, servirà attenzione»

«Domani ci aspetta un gara impegnativa contro una delle grandi di questo campionato. Siamo consapevoli di non aver affrontato la gara di sabato come nelle nostre possibilità, dobbiamo fare tesoro di questa brutta prestazione e restare concentrati pensando esclusivamente alla gara di domani». Queste le parole del tecnico Fabrizio Castori alla vigilia di Salernitana – Lecce. «Abbiamo analizzato a fondo la partita di sabato ma ora è tempo di pensare alla gara di domani. Il Lecce è una squadra molto forte in tutti i reparti, con grandi qualità ed esperienza. Dal canto nostro abbiamo la voglia di tornare a proporre il nostro gioco come abbiamo fatto fin qui, giocando da squadra con determinazione e lucidità».