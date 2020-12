LIVE | Salernitana-Lecce 1-0 Gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Lecce

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Dziczek, Anderson, Lopez; Tutino, Gondo. A disposizione: Adamonis, Schiavone, Cicerelli, Djuric, Karo, Iannoni, Kupisz, Bogdan, Giannetti, Veseli, Antonucci, Baraye. Allenatore: Castori

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Henderson, Tachtsidis, Listkowski; Mancosu; Pettinari, Coda. A disposizione: Bleve, Zuta, Paganini, Rossettini, Stepinski, Monterisi, Majer, Falco, Vigorito, Björkengren, Maselli. Allenatore: Lanna.

ARBITRO: Chiffi di Padova (assistenti: Avalos-Zingarelli – IV uomo: Marini)

RETI: 11' pt Capezzi (S)

NOTE. Ammoniti: Dziczek (S), Coda (L). Angoli: 0-3

44' - Cross tesissimo di Henderson dalla destra, Coda prova a inserirsi ma manca l'impatto con la sfera.

42' - Lecce pericoloso con Coda che si gira in area di rigore e calcia di prima intenzione, la palla esce alla destra di Belec.

39' - Listkowski penetra in area di rigore e da posizione defilata tenta la conclusione, Belec para.

34' - Pettinari controlla un pallone al limite dell'area di rigore e tenta la conclusione a rete, Belec blocca senza problemi.

30' - Ammonito Coda.

29' - Ammonito Dziczek.

25' - Salernitana ancora pericolosa nella metà campo avversaria: Casasola crossa per Gondo che appoggia per Capezzi, palla in area sulla quale Tutino non riesce ad arrivare d'un soffio.

21' - Salernitana pericolosissima: Tutino entra in area di rigore e appoggia per Anderson che sbaglia un rigore in movimento calciando a lato.

19' - Adjapong sfrutta un disimpegno errato di Lopez, va via in slalom e tenta il tiro che viene deviato e termina in corner.

17' - Punizione in favore del Lecce, ci prova Tachtsidis ma la sua conclusione termina alta sulla traversa.

11' - GOL SALERNITANA - Grandissima giocata di Anderson che parte da lontano, finta la conclusione e serve in area Capezzi che s'inserisce bene e a tu per tu con Gabriel trova il vantaggio.

10' - Il Lecce prova a rendersi pericoloso: angolo battuto corto Mancosu crossa al centro, Coda prolunga per Lucioni che colpisce di testa, Belec blocca.

5' - Fase di studio all'Arechi: il Lecce tiene in mano il pallino del gioco, la Salernitana prova a colpire di rimessa.

1' - Fischio d'inizio

0' - Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Lecce.

IL PRE-GARA. La Salernitana prova a difendere il primato solitario in classifica. Castori contro il Lecce conferma il 3-5-2 ma cambia un po' di pedine rispetto al match di Brescia: davanti a Belec terzetto difensivo composto da Aya, Gyomber e Mantovani; in mediana Dziczek detterà i tempi con Capezzi e Anderson ai suoi fianchi e Casasola e Lopez sulle corsie esterne. In avanti sarà Gondo - e non Djuric - a far coppia con Tutino.

Il Lecce, che sarà guidato in panchina dal vice Lanna (Corini è risultato positivo al Covid) si schiera con il 4-3-1-2: Mancosu sarà il trequartista alle spalle dell'ex Coda e di Pettinari.