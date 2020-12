Salernitana, a Frosinone senza Castori in panchina Il tecnico è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo

Fabrizio Castori venerdì sera non sarà in panchina a Frosinone. Il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno l'allenatore della Salernitana che era stato espulso nel finale del match contro il Lecce. Al suo posto ci sarà il vice Riccardo Bocchini che aveva guidato già all'esordio il cavalluccio marino.

Intanto questa mattina sono già gli allenamenti della formazione granata in vista del match di dopodomani allo Stirpe. I granata si sono divisi in due gruppi: i calciatori impegnati nella gara di ieri sera hanno svolto una seduta di scarico, il resto della squadra ha effettuato lavoro di forza e partita.

Lavoro atletico specifico per Lombardi che spera di tornare in gruppo entro l'inizio del nuovo anno. Domani alle 15 i granata effettueranno la rifinitura pre-gara in vista della sfida di Frosinone.

Intanto in giornata la Lega B ha comunicato il programma della 16esima e 17esima giornata: il 30 dicembre alle 16 i granata saranno di scena a Monza, mentre il 4 gennaio alle 18 è in programma la gara casalinga contro il Pordenone.