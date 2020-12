Frosinone-Salernitana, i convocati: c'è Tutino, out Baraye L'attaccante è partito regolarmente con la squadra. Il match sarà arbitrato da Abbattista

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Frosinone e Salernitana. Il tecnico può tirare un sospiro di sollievo: Tutino ha smaltito l'affaticamento accusato ieri ed è partito regolarmente con il gruppo. Escluso dalla lista dei convocati Baraye che, al pari di Micai, non sembra rientrare nei piani dell'allenatore granata.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Lopez, Mantovani, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.

Designata anche la quaterna arbitrale: il match in progtamma domani sera allo stadio Stirpe sarà diretto da Eugenio Abbattista di Molfetta che sarà coadiuvato dagli assistenti Edoardo Raspollini (sez. Livorno) e Alessio Berti (sez. Prato) e dal quarto uomo Valerio Marini (sez. Roma 1).