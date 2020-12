Frosinone-Salernitana 0-0, Bocchini: "Prova che ci dà fiducia" Il vice di Castori: "Dobbiamo essere molto soddisfatti di questa prestazione"

"Questo pari ci dà ancora maggiore consapevolezza in vista del futuro. Siamo partiti ad agosto con tanti calciatori nuovi e c’era bisogno di tempo per oleare i meccanismi. Abbiamo affrontato due squadre molto forti e che venivano da periodi molto positivi. Dobbiamo essere soddisfatti delle prestazioni". Così Riccardo Bocchini, vice di Fabrizio Castori (squalificato) al termine di Frosinone-Salernitana. "Ogni partita è una gara a sé. A Brescia siamo andati molli e l’abbiamo pagato a caro prezzo. Con Frosinone e Lecce abbiamo dato il meglio. Fare risultati contro squadre forti ti dà consapevolezze per dimostrare la nostra forza in ogni partita. Giannetti? Si è meritato la fiducia perché in allenamento sta dando il massimo. Ha fatto un’ottima prestazione, mancando solo il gol. Cicerelli? E’ stato sempre in campo nelle prime nove sfide e abbiamo bisogno di calciatori freschi, pronti e quindi un po’ di riposo ci può stare. Djuric? Non dovrebbe essere qualcosa di grave ma incrociamo le dita e aspettiamo".