Salernitana-V.Entella, un testa-coda che vale il primato Djuric prova a stringere i denti e potrebbe partire titolare con Tutino: le probabili formazioni

La chance per la Salernitana di ritrovare il primato solitario passa questa sera per l'Arechi dove alle 21 arriverà la Virtus Entella, fanalino di coda del campionato che a Salerno si gioca quasi l'ultima spiaggia per scacciare la crisi. Castori non si fida della classifica e alla vigilia ha messo in guardia i suoi calciatori, chiedendo di non sottovalutare l'avversario e di affrontare l'impegno con grande concentrazione. È anche per questo che il tecnico del cavalluccio marino non dovrebbe rinunciare alla coppia Tutino-Djuric: l'attaccante bosniaco ha smaltito i postumi dell'infortunio subito a Frosinone e dovrebbe essere regolarmente in campo dal 1'. In preallarme ci sono Giannetti o Gondo che potrebbero rappresentare l'alternativa a Djuric se il problema alla caviglia dovesse riaffiorare a poche ore dal fischio d'inizio. Per il resto Castori andrà avanti con il 3-5-2, ripartendo dal terzetto difensivo che, fin qui, ha dimostrato maggiore affidabilità. Nonostante il tour de force e i tanti impegni ravvicinati, davanti a Belec giocheranno ancora Aya, Gyomber e Mantovani. Lo stacanovista Casasola partirà ancora una volta titolare sull'out di destra mentre Lopez giocherà sulla corsia opposta. In mezzo al campo ci sarà Di Tacchio. Cambieranno, invece, le due mezzali: Schiavone e Anderson partiranno titolari, mentre Capezzi, Kupisz e Cicerelli potrebbero trovare spazio a gara in corso.

Le probabili formazioni:

(stadio Arechi - ore 21)

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Schiavone, Di Tacchio, Anderson, Lopez; Tutino, Djuric. In panchina: Adamonis, Karo, Bogdan, Veseli, Capezzi, Iannoni, Kupisz, Barone, Cicerelli, Giannetti, Gondo. Allenatore: Castori.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Russo, Coppolaro, Poli, Chiosa, Costa; Settembrini, Paolucci, Crimi; Schenetti; Mancosu, De Luca. In panchina: Borra, Paroni, De Santis, Cleur, Bonini, Pavic, Koutsoupias, Nizzetto, Cardoselli, Brunori, Petrovic, Brescianini. Allenatore: Vivarini.

ARBITRO: Ghersini di Genova - assistenti: Palermo e Cipressa - IV uomo: Marchetti