Cosenza-Salernitana, "inammissibile" il ricorso dei calabresi Anche la Corte Sportiva d'Appello boccia la tesi dei rossoblu, confermata la vittoria dei granata

La Corte Sportiva d'Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso del Cosenza che aveva impugnato la decisione del Giudice Sportivo, chiedendo la ripetizione della sfida con la Salernitana per un presunto errore tecnico commesso dall'arbitro. Nel pomeriggio la Corte (presidente Piero Sandulli, relatore Paolo Tartaglia) «riunita in camera di consiglio, non accoglie l’istanza di riunione, non ammette le istanze istruttorie formulate e nel merito dichiara inammissibile il ricorso». La società calabrese aveva presentato reclamo per «la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta al calciatore Ba Abou Malal» durante Cosenza-Salernitana dello scorso 29 novembre, sfida vinta dai granata con un gol di Tutino. Il club rossoblu ha sin da subito contestato la prima ammonizione di Ba - comminata dopo che i silani si erano ritrovati a giocare in dodici per pochi secondi – che, poco dopo era stato espulso per doppia ammonizione. Ma il ricorso del Cosenza è stato ritenuto inammissibile sia dal Giudice Sportivo di Serie B che dalla Corte Sportiva d'Appello.