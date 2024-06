Salernitana, Petrucci e l’assist sul futuro: "Resterò ma se lo farà Iervolino" Il vice-patron a "La Gazzetta dello Sport": "Danilo è un grande imprenditore"

“Se Iervolino cederà la Salernitana? Se lo sapessi non ve lo direi”. Fu questa l’ultima battuta di Gianni Petrucci sul momento della Salernitana. Le parole sul futuro del club furono pronunciate al termine dell’assemblea di lega presso il Coni a poche ore dalla finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Ora Gianni Petrucci ritorna sul destino del club granata e resta anche lui in attesa delle decisioni di Danilo Iervolino. Il patron che sin dallo scorso anno ha scelto di farsi affiancare nella sua esperienza granata da un guru dello sport italiano, ora proiettato sul torneo preolimpico in Porto Rico, fondamentale per l’Italia del basket per strappare un pass per Parigi 2024.

Nel corso dell’intervista a “La Gazzetta dello Sport”, il massimo dirigente della Fip però ha parlato anche di Salernitana: “Restare? Con Iervolino sì, è un grande imprenditore che stimo molto. È un’esperienza affascinante e poi a Salerno c’è un pubblico straordinario. Il calcio resta lo sport più popolare da sempre, devo tutto a Franco Carraro che ad inizio carriera mi introdusse nell’ambiente Lega”, le parole del dirigente. In attesa della chiarezza del club.