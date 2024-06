Salernitana, ore decisive per il club: si accelera anche per il ds La società granata prova a sciogliere il rebus tecnico

Contatti continui. La giornata odierna potrebbe essere quella decisiva per la Salernitana. Tra Danilo Iervolino e il fondo Brera Holdings continuano i contatti. Sul tavolo del patron granata c’è già una proposta a stelle e strisce. Il patron granata la sta analizzando, gettando lo sguardo soprattutto su come è suddivisa l’offerta. C’è una parte fissa ma soprattutto gli occhi sono puntati sull’aspetto variabile, legato ai risultati sportivi e agli obiettivi strategici.

Uno dei primi aspetti sui quali soffermarsi però resta la necessità della scelta del futuro direttore sportivo. La svolta societaria potrebbe anche garantire maggiori certezze e sicurezze agli interpreti già contattati. Su tutti Gianluca Petrachi. Il direttore generale è stato avvicinato nuovamente e lascia la porta aperta a patto però che arrivino garanzie. In prima fila resta sempre Rocco Maiorino, per il quale ci sono anche sirene arabe. Non perde terreno nemmeno il nome di Ciro Polito, dopo l’avventura al Bari.