Salernitana, per Candreva ora s’accende il mercato in A L'esterno è pronto a dire addio

Un lungo addio. Antonio Candreva e la Salernitana sono pronti a salutarsi. Nonostante il contratto in scadenza nel 2025, Mast’Antonio reputa terminata la sua esperienza in granata. Il club granata non ha fatto valere la clausola da 400mila euro per uscire dal contratto con dodici mesi d’anticipo. Ora però aspetta proposte, o almeno, un incentivo all’esodo quanto mai necessario in un’annata di spending-review. Candreva infatti è il calciatore che più grava sui conti granata per il suo ingaggio da oltre 3 milioni lordi.

Cifra insostenibile per la Salernitana specialmente dopo la retrocessione in cadetteria. Categoria però che non interessa al numero 87, alla ricerca di una nuova avventura in massima serie. Dopo Como e Fiorentina, nello scorso weekend il Monza ha bussato alla porta dell’entourage del calciatore che non chiude la porta anzi, è interessato ad un eventuale trasferimento. I brianzoli sono pronti all'assalto vincente. La Salernitana aspetta ma si prepara all'addio dal suo capitano.