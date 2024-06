Salernitana, l'ex Sabatini: "Retrocessione dolore forte, valutazioni sbagliate" L'ex direttore sportivo: "Ho fatto all-in, ho valutato solo il sentimento verso la città"

Walter Sabatini torna a parlare di Salernitana. Al format social “Doppio Passo”, l’ex ds granata ha commentato la sua esperienza in granata. “Salerno è nel mio cuore. Se c’è un dolore forte professionale e non essere riuscito a salvare la squadra come successo due anni fa. Sono tornato per questa gente che mi ama. Ho fatto all-in, sono entrato dentro valutando solo il sentimento che mi spingeva verso questa città facendo un grande errore. Ho valutato solo il sentimento senza valutare che sarebbe stata un’impresa impossibile. Poi è normale che ci sono anche degli errori.

Ricordi? Il più bello è il 22 maggio 2022. Quell’ultima partita sancì una salvezza che era un’utopia. Parlare di permanenza in A in quella stagione era un azzardo. Io però ci ho sempre creduto, così come il mister Nicola e il gruppo. Resta una grande gioia per un popolo immenso che riempie sempre l’Arechi.

Calciatore al quale sono più legato? Ce ne sono tanti. Per me è stata una gioia recuperare Verdi che era sonnolente nel Torino. Lo presi strappandogli la promessa di bruciare il campo in allenamento sotto il mio controllo a bordocampo. Fece sei mesi meravigliosi. E’ stato l’uomo in più così come Fazio, Perotti e altri che hanno dato tantissimo.

Nicola? Ormai si è ritagliato questo ruolo di pompiere ma è un grande allenatore che può allenare ovunque”.