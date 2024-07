Campagna abbonamenti Salernitana, primo giorno a rilento Appena 215 voucher sottoscritti

Amore incondizionato ma anche i segni di una delusione forte. La Salernitana fa i conti con l’onda lunga della delusione per la retrocessione in serie B. Nella prima giornata di rinnovo dei carnet sottoscritti nei giorni scorsi, sono stati appena 215 i voucher sottoscritti per la prossima stagione. Fotografia di un momento di massima distanza fra il club e la tifoseria.

A questo si aggiunge anche la protesta della tifoseria organizzata: il CCSC ha protestato ufficialmente contro i prezzi degli abbonamenti, “non solo perché trattasi di cifre medio/alte per la categoria (sproporzionate anche a seguito della retrocessione), ma anche perché è totalmente assente la dovuta attenzione ai vecchi abbonati, ai giovani ed alle famiglie, se non mediante qualche “pannicello caldo” che serve a ben poco”. Nei prossimi giorni, ci sarà un incontro con l’ad Milan.