UFFICIALE – Niente Trofeo Iervolino, sabato la Salernitana sfiderà il Picerno Annuncio del club. Test a porte chiuse con la squadra di serie C

Un rinvio nell’aria. La Salernitana non organizzerà la terza edizione del Trofeo Angelo Iervolino. L’ufficialità è arrivata direttamene dal club che ha anche annunciato un allenamento congiunto con il Picerno, squadra di serie C, nel pomeriggio di sabato nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy.

“L’U.S. Salernitana 1919 rende noto che sabato 3 agosto ospiterà il Picerno, formazione di Lega Pro, per un allenamento congiunto. L’incontro si terrà presso il C.S. “Mary Rosy” alle ore 17:30 ed a porte chiuse.

Quello di sabato sarà l’ultimo test amichevole dei granata prima dell’inizio delle competizioni ufficiali: il 12 agosto all’Arechi scenderà in campo lo Spezia nel match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.

La terza edizione del Trofeo Angelo Iervolino non si terrà ad agosto ma si disputerà in concomitanza con una delle prossime soste di campionato per le Nazionali”, la nota del club.