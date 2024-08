Salernitana, sfuma Tutino: visite mediche e firma con la Sampdoria Niente da fare: il napoletano farà coppia con Coda in blucerchiato

Niente da fare. Non si concretizzerà il ritorno alla Salernitana di Gennaro Tutino. L’attaccante napoletano, grande sogno del direttore sportivo Gianluca Petrachi, è virtualmente un nuovo calciatore della Sampdoria. Il bomber è arrivato in mattinata a Villa Stuart per effettuare tutte le visite mediche di rito. Nel pomeriggio arriverà a Genova per sottoscrivere il contratto triennale. Tutino si trasferisce in blucerchiato in prestito oneroso con obbligo di riscatto sui 3 milioni di euro al termine della prossima stagione. All’ombra della Lanterna farà coppia con Coda, altro obiettivo della Salernitana.

Resta l’amaro in bocca al club granata che nei primi giorni di luglio aveva mosso passi concreti per il ritorno dell’attaccante napoletano. Il Cosenza che lo aveva riscattato dal Parma chiedeva 4 milioni di euro per l’addio. Lavoro ai fianchi di Petrachi con l’agente Giuffredi. Poi però il mancato passaggio delle quote societarie a Brera Holdings ha cambiato le carte in tavola. Tutino-Samp, ci siamo.