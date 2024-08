Salernitana, si stringe per Velthius: l'olandese è vicino Affare in prestito con diritto di riscatto

Una pista a sorpresa e ora vicina però a diventare concreta. La Salernitana stringe per Tijs Velthuis, stopper olandese classe 2002 in forza allo Sparta Rotterdam. Dopo l'indiscrezione arrivata dall'Olanda questa mattina, il ds Petrachi ha accelerato per il gigante di 187 centimetri, protagonista di 27 presenze in Eredivisie. Sondata la disponibilità, Petrachi ha deciso di accelerare, con affare in chiusura come conferma Sky Sport. Affare in prestito con diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo con determinate condizioni. In caso di via libera, il calciatore arriverebbe in città già sabato.

Dopo gli addii di Fazio, Gyomber, Pirola, con Daniliuc, Bronn e Lovato con la valigia sul letto, per il ds Petrachi è tempo di trovare rinforzi per dare una fisionomia precisa alla squadra granata. L'arrivo di Velthuis non blocca le operazioni Riccio, pronto ad arrivare in prestito dalla Juventus, mentre resta nel mirino c’è anche lo svincolato Ferrari dopo il suo addio al Sassuolo.