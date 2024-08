Salernitana, Lovato ai saluti: il Sassuolo è ad un passo Affare in prestito con obbligo di riscatto

Affare in dirittura d’arrivo. Si sta per chiudere il matrimonio tra Matteo Lovato e la Salernitana. Il difensore ex Under 21 italiano è promesso sposo del Sassuolo. Nelle ultime ore, i due club hanno trovato la quadra per l’accordo. Lovato si trasferirà in neroverde in prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione.

Da capire le cifre dell’affare: Lovato arrivò in granata nell’estate 2022, valutato ben undici milioni di euro all’interno dell’affare Ederson da 25 milioni di euro complessivi. Ora il club granata si libera di un ingaggio monstre di un calciatore che negli ultimi due anni non ha fatto bene. Prima i diciotto mesi in granata ricchi di infortuni ed errori, poi il semestre al Torino. Ora il Sassuolo ma in serie B, perdendo anche la categoria. Tra oggi e domani la definizione dell’affare.