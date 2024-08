Salernitana, Velthuis si presenta: "Sono carico, spero di ritrovare la serie A" L'olandese: "Ho fatto di tutto per essere qui, Salerno piazza importante"

Tijs Velthuis è un nuovo calciatore della Salernitana. L’olandese si è presentato ai canali ufficiali del club: “Sono pronto per difendere la maglia granata. Sono molto orgoglioso di essere qui e non vedo l’ora di giocare per i nostri tifosi, conoscere i calciatori e lo staff. Sono per la prima volta in Italia, ho grande entusiasmo. Quando ho saputo dell’interesse della Salernitana ho fatto di tutto per essere qui. Allo Sparta mi chiamavano “Tisu”.

Sono un difensore centrale che ama avere il pallone tra i piedi e giocare un bel calcio. Mi piace avere il possesso del pallone, gestirlo con calma. Ho esordito con l’Az contro la Real Sociedad in Europa League e credo sia il punto più alto della mia carriera. Ho imparato tanto nelle mie esperienze e dai calciatori che ho affrontato.

Ora voglio migliorare, spero di imparare tante cose e che faremo una grande stagione. Vorrei riconquistare di nuovo la serie A. Ho già vissuto un’esperienza contro il Napoli, ora sono curioso di vedere cosa succederà.

Idolo? Ho sempre seguito e sognato Sergio Ramos. Lo reputo un grande difensore, così come Van Dijk ma seguo anche Chiellini e Bonucci”.