Salernitana, Ghiglione: "Salerno piazza calda, tifosi stateci vicino" Il difensore: "Ho avuto un contrattempo ma torno subito. Ora voglio godermi questa esperienza"

Paolo Ghiglione si presenta ai tifosi della Salernitana: “Ho avuto questo infortunio per fortuna ad un arto superiore e riesco a tenere il tono delle gambe pronto. Sono pronto, ho bisogno di qualche giorno. Ho scelto Salerno perché è una piazza che ogni volta che sono venuto a giocare mi ha sempre affascinato. Qui c’è un tifo caldo e non vedevo l’ora di mettermi a disposizione.

Lo scorso anno c’era Alessandro Tuia che mi ha parlato bene di Salerno e mi ha spinto a venire qua. Il campionato è veramente equilibrato e lungo con tante squadre forti. Sarà un cammino lungo e difficile per niente scontato.

Ruolo? Ho giocato tante volte come quinto e molte stagioni da terzino nella difesa a 4. So che il mister mi ha parlato di questa disposizione e sono pronto a seguire gli ordini. Ai tifosi chiedo di stare vicino alla squadra e sopportarla per toglierci molte soddisfazioni insieme”.