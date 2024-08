Salernitana, per Martusciello compleanno in campo. A Bolzano con tre assenti Il tecnico ischitano soffia sulle 53 candeline col sorriso dopo la vittoria sul Cittadella

Soffierà questo pomeriggio sulle sue prime 53 candeline Giovanni Martusciello. Compleanno in campo per l’allenatore della Salernitana, dopo il weekend con il sorriso trascorso grazie alla bella vittoria in rimonta sul Cittadella. Questo pomeriggio, prima di un brindisi augurale con staff tecnico e spogliatoio, sarà tempo però di archiviare il successo di sabato scorso all’Arechi e iniziare a pensare alla sfida con il Sudtirol. Il tecnico ripartirà dal 4-3-3 e soprattutto va verso una conferma quasi in toto dell’undici iniziale visto con il Cittadella. Sperano in una maglia da titolare Verde e Tello che sono subentrati con personalità.

Ci sarà ancora da attendere per Dalmonte e Ghiglione. I due calciatori resteranno ancora ai box, alle prese con i rispettivi problemi fisici. Prova ad accelerare Tongya: la lesione muscolare è alle spalle ma si andrà avanti adagio, anche in vista del turno infrasettimanale con la Sampdoria.