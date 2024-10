Spezia, sette gol in amichevole alla Primavera: sugli scudi Di Serio e Colak La squadra bianconera ritornerà a lavorare domani per preparare la sfida di Salerno

Un'amichevole per provare uomini e schemi in vista della trasferta all'Arechi. Lo Spezia ha affrontato e superato ieri pomeriggio la Primavera allenata da Claudio Terzi in un test terminato 7-0. Nel tabellino doppiette per Di Serio e Colak, insieme ai gol di Candelari, Elia e Falcinelli.

L'undici titolare ha visto scendere in campo Gori tra i pali, Mateju, Hristov e Wisniewski in difesa, mentre in mediana spazio a Elia e Reca sugli esterni, con Candelari, Degli Innocenti e Bandinelli nel ruolo di interni di centrocampo. In attacco, sono scesi in campo dal primo minuto Soleri e Di Serio. Il primo tempo si apre con i due gol ravvicinati di Candelari ed Elia, seguiti dalla doppietta di Di Serio.

Girandola di cambi nella ripresa, con lo Spezia in campo Mascardi in porta, Benvenuto, Hristov e Giorgeschi in difesa, Candelari, Cassata, Degli Innocenti, Djankpata e Ferrer a centrocampo, mentre in attacco spazio alla coppia Colak-Falcinelli. Sono proprio i due attaccanti a mettersi in mostra, con Falcinelli che firma il pokerissimo prima della doppietta di Colak che chiude i conti.