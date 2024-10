LIVE. Cremonese-Salernitana 1-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Cremonese-Salernitana

Cremonese (4-4-2): Fulignati; Barbieri, Ravanelli, Bianchetti, Sernicola; Zanimacchia, Majer, Collocolo, Vandeputte; Vazquez, Bonazzoli. A disposizione: Saro, Antov, Quagliata, Moretti, Lochoshvili, Pickel, Buonaiuto, Castagnetti, Johnsen, Milanese, De Luca, Nasti. Allenatore: Corini

Salernitana (4-3-3): Fiorillo; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Soriano, Amatucci, Tello; Verde, Simy, Tongya. A disposizione: Corriere, Ghiglione, Jaroszynski, Ruggeri, Velthuis, Dalmonte, Hrustic, Maggiore, Braaf, Kallon, Torregrossa, Wlodarczyk. Allenatore: Martusciello

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria - assistenti: Scarpa ed Emmanuele. IV uomo: Maccorin. Var: Miele/Avar: Pezzuto.

Reti: 20' pt Collocolo (C)

Note. Ammoniti: Collocolo (C), Majer (C). Angoli: 0-1.

33' - CI prova ancora la Cremonese: Sernicola sfonda in area nsinistra, palla al centro smanacciata da Fiorillo che riesce ad anticipare Vasquez.

28' - Zanimacchia si divora il 2-0: cross di Vasquez per l'esterno grigiorosso che dal cuore dell'area di rigore spara alto.

24' - Prova a rispondere la Salernitana: Tongya appoggia per Tello che serve in area Soriano ma l'ex Bologna viene anticipato in uscita da Fulignati.

20' - GOL CREMONESE - Cross di Vasquez, Stojanovic prova a liberare ma la palla arriva a Collocolo che controlla e la piazza, riuscendo a superare Fiorillo anche grazie ad una deviazione di Bronn.

18' - Primo tiro in porta della gara: ci prova Tongya, Fulignati blocca senza problemi.

16' - Cremonese pericolosa: Zanimacchia crossa al centro per Vandeputte che da buona posizione stecca la conclusione. Ma l'azione era viziata da un fuorigioco.

12' - Brutta entrata di Majer su Amatucci, giallo anche per il centrocampista sloveno.

11' - Ammonito Collocolo per una vistosa trattenuta su Stojanovic.

7' - Traversone dalla sinistra di Vandeputte, Bonazzoli tenta l'inserimento ma viene anticipato.

5' - La Salernitana prova a fare la partita in questo avvio di gara ma la Cremonese si difende con ordine.

1' - Fischio d'inizio