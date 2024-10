Salernitana, Greco a Granatissimi: "Poca lucidità, manca bomber da gol pesanti" L'ex attaccante: "Questa squadra non dà l'impressione di poter puntare in alto. Ora serve vincere"

Renato Greco, ex attaccante della Salernitana, è intervenuto nel corso di Granatissimi, in onda su Ottochannel: “Anche noi vecchi calciatori soffriamo nel vedere la Bersagliera in fondo alla classifica. In questo momento la squadra è in difficoltà, soprattutto a centrocampo dove le due mezzali non hanno forza per difendere. Con la Cremonese si sono subiti tanti contropiedi per questa criticità, con il solo Amatucci a dover rincorrere tutti. Poi si salva la reazione d’orgoglio seppur creando poco. Dopo dieci giornate è ancora presto parlare di situazione preoccupante, con tantissime squadre che sono vicinissime. In questo momento non serve mandare via Martusciello ma cercare e trovare soluzioni.

Playoff? Per quanto visto fin qui purtroppo non vedo un organico in grado di puntare in alto. Anzi, ora conta tirarsi fuori quanto prima da questo pantano, perché ci sono tre partite ravvicinate davvero importanti, perché Cesena, Cosenza e Bari sono davvero sfide dure.

Il campionato di serie B è sempre difficilissimo, lì dove ogni weekend può succedere di tutto. Ora serve trovare la quadra, provare a risolvere i problemi che hai in mezzo al campo e in attacco. Mancano gol e questo resta un altro grande problema perché se non segni in serie B poi corri il rischio di incassarli. Magari aiutati anche dal lavoro degli esterni che devono entrare in mezzo al campo per dialogare con gli attaccanti.

Maggiore? Per me è una buona mezzala da 4-3-3, che sa andare anche dentro e arrivare alla conclusione facendo anche qualche gol. Serve però rivedere la fase di possesso e di costruzione”.