Salernitana, sciopero del tifo per 15' con la Carrarese: "Basta mortificazioni" Il comunicato del tifo: "Siamo arrivati al capolinea: questo è solo l'inizio"

"Salviamo la Salernitana". Con questo slogan, Curva Sud Siberiano, Salerno Club 2010, Centro Coordinamento Salernitana Club, Club Mai Sola Salernitana e Generazione Donato Vestuti hanno firmato un comunicato in cui si annuncia la contestazione silenziosa per la sfida con la Carrarese per i primi 15 minuti di gara. "Domenica contro la Carrarese, in curva sud confermiamo uno sciopero del tifo per i primi 15 minuti. Dal 16esimo sostegno incondizionato alla nostra maglia come abbiamo sempre fatto. Chiediamo a tutti gli altri settori di appoggiare questa protesta per il bene della nostra salernitana. E’ l'ultimo appello alla proprietà e a tutto l'entourage, pretendiamo fatti e non parole, fin da subito.basta delusioni, basta mortificazioni ! Si investa o si passi la mano definitivamente!!! Siamo arrivati al capolinea, ma sottolineiamo, che siamo solo all'inizio"...