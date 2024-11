Salernitana, l’ad Milan si sposta al Mary Rosy: seguirà da vicino la squadra L'ad sarà nel cuore del quartier generale granata. Ieri anche l'incontro con il ds Petrachi

La volontà di respirare l’ambiente Salernitana, cercando di dare il suo apporto nella risoluzione del momento complicato. Maurizio Milan “trasloca” al Centro Sportivo Mary Rosy. L’ex sala stampa Simone Vitale del quartier generale di Pontecagnano Faiano da giorni è diventato il suo nuovo ufficio. Niente più stanza nel plesso dello stadio Arechi ma temporaneamente, la casa base dell’amministratore delegato della Salernitana sarà nel cuore del centro sportivo. Una scelta condivisa con Danilo Iervolino per provare a trovare la quadra all’andamento lento di una squadra che ora inizia a fare i conti con una classifica deficitaria.

Per Milan non è la prima volta. Lo scorso anno, dopo l’addio di Morgan De Sanctis e l’arrivo di Walter Sabatini, i problemi fisici dell’ex dg spinsero l’ad a spostarsi nella struttura amovibile creata per De Sanctis. Poi, la querelle con il comune di Pontecagnano Faiano, ne obbligò il ritorno all’Arechi. Nel corso della giornata di ieri anche l’incontro con il ds Gianluca Petrachi: appaiano superate le diversità di vedute e le stoccate a mezzo stampa arrivate nel post-Bari. La parola d’ordine ora è vincere, per uscire dal momento nero e guardare al futuro con un pizzico di ottimismo in più.