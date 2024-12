Catanzaro-Salernitana, le probabili formazioni: poker di cambi per i granata Colantuono rilancia Hrustic e Simy. Ieri la visita dell'ad Milan al Mary Rosy

Ultima dell’anno con un peso importantissimo sia per la classifica che per il futuro tecnico. La Salernitana va a casa del Catanzaro (fischio d’inizio alle ore 17.15) per chiudere un 2024 mortificante, aperto con il semestre della retrocessione dalla serie A senza vittoria e ora pronto a terminare con una classifica mortificante in serie B. Al Ceravolo, i granata vanno a caccia di punti pesanti per lasciare il terzultimo posto, allontanare lo spettro della zona retrocessione e soprattutto dare stabilità alla panchina di Stefano Colantuono che ora trema come non mai. Un esame importante, alla vigilia di un 2025 che potrebbe aprirsi con tantissime novità nel nome della paura che ha rapito Danilo Iervolino e l’intero organigramma granata, spaventato dal rischio serie C. In tal senso, ieri l’amministratore delegato Maurizio Milan ha presenziato alla rifinitura, parlando con squadra e tecnico, cercando di infondere tranquillità e serenità.

Per la sfida odierna, Colantuono deve rinunciare a Verde, Bronn, Tello, Sfait e lo squalificato Ghiglione. Il tecnico ripartirà dal 3-5-2, con Sepe che verrà protetto da Ruggeri, Ferrari e Jaroszynski, preferito a Velthuis. Sulle fasce si rivedrà Njoh, con Stojanovic che ritornerà a destra. In mezzo al campo, Amatucci stringerà i denti. Ai suoi Soriano e Hrustic per completare la cerniera centrale. Sulla trequarti invece partirà dall’inizio Braaf con Simy che parte avanti nel ballottaggio con Wlodarczyk.

CATANZARO-SALERNITANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Scognamillo; Compagnon, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Situm; Iemmello, Biasci.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Ruggeri, Ferrari, Jaroszynski; Stojanovic, Hrustic, Amatucci, Soriano, Njoh; Braaf, Simy.