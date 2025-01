Salernitana, nuova iniziativa con la Cremonese: studenti gratis nei Distinti La società granata riapre il settore anche agli atleti delle scuole calcio

Ancora una volta la Salernitana tende la mano al pubblico più giovane. Dopo l'ottima risposta della promo lanciata lo scorso dicembre per le sfide con Brescia e Juve Stabia, poi ripetuta nella sfida interna con la Reggiana, il club granata ha deciso di rinnovare l'iniziativa per tutti gli studenti del territorio. Per la sfida con la Cremonese, in programma domenica 2 febbraio alle ore 15:00, il club granata riproporrà l’ingresso gratuito nel settore Distinti per le scolaresche di tutti gli istituti di Salerno e provincia, nonché per le scuole calcio del territorio. Sarà possibile iscriversi per partecipare all'iniziativa a partire dal 27 gennaio ed entro e non oltre il 29 gennaio via e-mail all’indirizzo pubblicato sul sito del club.