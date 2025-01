Salernitana, priorità a difesa e centrocampo: duello con il Cesena per Saric Il Palermo può abbassare le richieste per il bosniaco. Per la difesa l'obiettivo è Venturi

La volontà è quella di puntellare ogni reparto. La Salernitana prova a muoversi sul mercato, va alla ricerca di rinforzi di esperienza e qualità per migliorare l’undici di Roberto Breda. Il ds Valentini va a caccia di un centrocampista che sappia abbinare quantità e tecnica, una mezzala col vizio del gol. L’obiettivo numero uno è Saric ma il Palermo resta fermo sulla richiesta milionaria tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Si tratta ad oltranza, con il club granata forte dell’accordo del calciatore e conscio che si possa chiudere a stretto giro. Sul calciatore però anche l’inserimento forte del Cesena: la giornata odierna potrebbe essere decisiva.

Nel mirino di Valentini però resta sempre la candidatura di Valoti: il Monza apre all’addio e nicchia su un possibile scambio di prestiti con Maggiore. Sul taccuino anche Braunoder del Como, calciatore che permetterebbe anche di giocare con una mediana a due. Servono però delle uscite: Hrustic piace in Germania e in Olanda. La Sampdoria fa un pensierino a Soriano e a Maggiore. Dai doriani è in uscita Kasami.

Per la difesa invece il profilo in pole position è quello di Venturi. Lo stopper del Cosenza non scenderà in campo domenica per squalifica. I silani aprono all’addio ma chiedono 400mila euro come indennizzo. Più difficile arrivare a Caldirola (Monza).