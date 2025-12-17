Salernitana, per Inglese servirà pazienza: nessun rischio per il Foggia

Un sospiro di sollievo. Per Roberto Inglese servirà riposo. Gli esami effettuati nel pomeriggio di ieri non hanno riscontrato gravi problemi alla schiena, uscita malconcio dalla sfida con il Trapani e che aveva fatto suonare l’allarme nel pre-Picerno, obbligando il calciatore ad alzare bandiera bianca nella rifinitura prima della trasferta fortunata in casa degli uomini di Bertotto. La tensione era visibile sul volto di Giuseppe Raffaele nel post-gara, annunciando gli esami per valutare l’entità del guaio per il numero nove della Salernitana.
Parola d'ordine: gestione
Un sorriso c’è. Servirà però gestire con grande attenzione per evitare ulteriori complicazioni. Fosse per il calciatore, con il Foggia sarebbe pronto ad indossare la maglia numero nove e la fascia da capitano per assicurare i suoi gol nella marcia verso il primato. Serve però grande attenzione. Parola d’ordine: gestione. Per questo motivo conteranno molto quelle che saranno le sensazioni dell’attaccante, in costante contatto con lo staff medico. Il calciatore lavorerà a parte senza forzare. Raffaele non vuole correre rischi, anche alla luce della sosta natalizia che potrebbe consentire all’ex Catania di tirare il fiato, ricaricare le pile e farsi trovare pronto per la trasferta di Siracusa, la prima del 2026.