Salernitana, Faggiano punta due big della C per l’attacco Lescano resta il grande sogno. Il ds però guarda al campionato e punta due protagonisti

Un esterno in grado di accendere estro e fantasia, un bomber per assicurare gol pesanti. La missione di Daniele Faggiano appare chiarissima, soprattutto alla luce del passaggio al 4-2-3-1 sottolineata anche dalle scelte in sede di mercato. La Salernitana vuole dare maggiore peso al suo reparto offensivo. Una scelta sottolineata anche da quelle che sono state le richieste in questo weekend di fine 2025 che ha visto il direttore sportivo della Salernitana tra i più attivi.

Lescano il preferito, suggestione Gomez

Facundo Lescano resta il grande sogno di mercato. L’attaccante dell’Avellino ha però tra le mani l’offerta dei sudamericani dell’Olimpia Asuncion che hanno convinto soprattutto i lupi ad accettare la proposta che si aggira sul milione di euro. Il calciatore non vorrebbe lasciare l’Italia, ha dato disponibilità al direttore sportivo della Salernitana ad un suo trasferimento in serie C ma è anche consapevole che l’Avellino ora pretenda cifre vicine alla proposta dell’Asuncion. La Bersagliera ci proverà ma intanto sonda Guido Gomez. L’attaccante potrebbe lasciare il Crotone nell’ottica del ridimensionamento annunciato dalla famiglia Vrenna. Un jolly per l’attacco dai gol pesanti, con il club granata che segue dai pitagorici anche il difensore Cargnelutti.

Merola o Chiricò per gli esterni

Il passaggio al 4-2-3-1 potrebbe anche spingere Faggiano a sacrificare un centrocampista come posto in lista (Knezovic potrebbe far ritorno al Sassuolo nelle prossime settimane) per mettere nel motore un esterno offensivo in più. Dal Pescara è in uscita Merola, fermo nella prima parte di stagione per infortunio e a caccia di continuità nel più congeniale 4-2-3-1 o 4-3-3. Il calciatore ha gol pesanti nelle vene, protagonista con Ferraris nella promozione del Pescara in B nella scorsa stagione. L’ultima tentazione è Cosimo Chiricò: l'esterno mancino di Mesagne è stato un fattore per il Casarano, con 11 gol e 7 assist. Il calciatore è ritenuto incedibile dal club pugliese, la Salernitana si è mossa in maniera ufficiale per provare a portarlo in granata lavorando ai fianchi con il procuratore del calciatore.