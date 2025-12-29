Salernitana, ripartenza con novità: quattro operazioni in chiusura Faggiano bilancia tra entrate ed uscite

La Salernitana si prepara a ritornare in campo. Domani pomeriggio la squadra è attesa al Centro Sportivo Mary Rosy per riprendere a correre e mettere nel mirino la trasferta di Siracusa. Per la sfida in Sicilia di domenica pomeriggio, il club granata si presenterà con due volti nuovi. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha virtualmente chiuso le trattative per gli arrivi di Giuseppe Carriero e Matteo Arena. Il centrocampista arriva dal Trapani, dopo l’ottima impressione destata nel pari dell’Arechi. Complice anche la situazione societaria dei siciliani, l’ex capitano della squadra allenata da Sasà Aronica ha detto sì alla Salernitana e permetterà di allargare le rotazioni in mediana. Contratto fino al 2027 per il mediano.

In difesa invece ecco Matteo Arena. Il possente centrale arriverà dall’Arezzo in prestito con diritto di riscatto che dovrebbe diventare obbligo in caso di promozione in serie B. Un alter-ego di Golemic, quest’ultimo alle prese con la tagliola della diffida che pende sulla sua testa. Due anche le cessioni: Mauro Coppolaro farà il percorso inverso, trasferendosi all’Arezzo ma a titolo definitivo. Saluta anche Paolo Frascatore. L’ex Avellino è scivolato indietro nelle gerarchie di Raffaele ed è pronto a liberarsi dai granata per accettare l’offerta del Guidonia.